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Загроза російського вторгнення послаблює макростабільність України, - Fitch

Автор: Олександр Білоус

Загроза російського вторгнення послаблює макростабільність України. Вона також впливає, на перспективи зростання і фінансове і зовнішнє становище України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

При цьому в агентстві зберігають базове припущення, згідно з яким, "конфлікт не може загостритися до рівня, що ставить під загрозу загальні економічні показники".

У Fitch Ratings прогнозує тільки часткове виділення МВФ залишилися коштів за програмою SBA в розмірі 2,2 мільярда доларів до червня. При цьому очікується достатній прогрес для підтримки інших від інших міжнародних фінансових організацій і доступу до зовнішніх ринків.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявило, що військова загроза з боку Росії негативно впливає на рейтинги України. Однак агентство не очікувало значного погіршення ситуації.

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