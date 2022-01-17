Загроза російського вторгнення послаблює макростабільність України, - Fitch

Загроза російського вторгнення послаблює макростабільність України. Вона також впливає, на перспективи зростання і фінансове і зовнішнє становище України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

При цьому в агентстві зберігають базове припущення, згідно з яким, "конфлікт не може загостритися до рівня, що ставить під загрозу загальні економічні показники".

У Fitch Ratings прогнозує тільки часткове виділення МВФ залишилися коштів за програмою SBA в розмірі 2,2 мільярда доларів до червня. При цьому очікується достатній прогрес для підтримки інших від інших міжнародних фінансових організацій і доступу до зовнішніх ринків.