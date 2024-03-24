В Венгрии во время авторалы машина въехала в зрителей, есть жертвы и ранены

В правоохранительных органах уточнили, что массовая авария со смертельным исходом произошла между городами Лабатлан ​​и Байот.

По имеющимся данным, участвовавший в гонке автомобиль по неустановленной причине снесло с дороги. После этого машина совершила наезд на группу зрителей, которые пришли посмотреть на автогонки.

"По текущей информации, четыре человека погибли, семь получили ранения. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении полиции.

В сети обнародованы кадры этой аварии.

Video is látható a baleset, ami több ember halálát okozta az Esztergom-Nyerges rallyn pic.twitter.com/bfrkzgTqh3 — Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) March 24, 2024

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