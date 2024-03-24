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В Венгрии во время авторалы машина въехала в зрителей, есть жертвы и ранены

Фото: полиция Венгрии (pmg.ua)
Автор: Владимир Костырин

На северо-западе Венгрии сегодня, 24 марта, произошла смертельная авария во время проведения авторалли. Машина при невыясненных обстоятельствах въехала на группу зрителей, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу венгерской полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что массовая авария со смертельным исходом произошла между городами Лабатлан ​​и Байот.

По имеющимся данным, участвовавший в гонке автомобиль по неустановленной причине снесло с дороги. После этого машина совершила наезд на группу зрителей, которые пришли посмотреть на автогонки.

"По текущей информации, четыре человека погибли, семь получили ранения. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении полиции.

В сети обнародованы кадры этой аварии.

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