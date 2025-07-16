Венгрия требует от ЕС санкций против трех украинцев из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК

Венгрия предложила Европейскому Союзу ввести санкции против трех украинских чиновников в связи с якобы смертью венгра из-за избиения сотрудниками ТЦК на Закарпатье.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
Сийярто заявил, что якобы "на улицах Украины происходит настоящая охота на людей".
"Шокирует то, как украинские военкомы обращаются с людьми, и не менее шокирует то, как европейские политические лидеры отворачивают головы от этой неприемлемой ситуации", - отметил он.
По словам венгерского премьера, Будапешт предлагает ЕС наложить санкции на трех человек, которые занимают должности в украинском Министерстве обороны и Вооруженных силах и которые, по мнению венгерского руководства, отвечают за мобилизацию в Украине.
В то же время имена этих людей Сийярто не уточнил.
Напомним, недавно венгерские власти заявили, что их гражданина на Закарпатье избили работники ТЦК, после чего он умер. Однако в ВСУ утверждают, что эта информация является ложной.
Венгерские СМИ писали, что речь идет о Иосифе Шебештене.
По словам заместителя министра иностранных дел Венгрии Леванте Мадяра, работники ТЦК якобы били мужчину железным прутом после задержания, затащили в фургон и отвезли в призывной центр.
В Сухопутных войсках отметили, что Иосиф Иосифович Шебештень был гражданином Украины. Его мобилизовали 14 июня этого года после прохождения медкомиссии.
С 15 июня мужчину направили в одну из воинских частей, где он проходил подготовку. Уже 18 июня он самовольно покинул часть, оружие с собой не брал.
Уже 24 июня Шебештень лично обратился в отделение экстренной неотложной помощи Береговской центральной районной больницы. Ему установили диагноз острая реакция на стресс. Мужчину госпитализировали в областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово (согласно медицинской карте стационарного больного, никаких телесных повреждений при обследовании не обнаружено).
Заключение медиков свидетельствует, что причиной смерти мужчины, которая наступила 6 июля, стала тромбоэмболия легочной артерии. При этом следов насилия на теле Шебештеня не обнаружили.
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