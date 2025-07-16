Венгрия требует от ЕС санкций против трех украинцев из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК

Будапешт обвинил работников украинского ТЦК в "избиении венгра до смерти"

Напомним, недавно венгерские власти заявили, что их гражданина на Закарпатье избили работники ТЦК, после чего он умер. Однако в ВСУ утверждают, что эта информация является ложной.

Венгерские СМИ писали, что речь идет о Иосифе Шебештене.

По словам заместителя министра иностранных дел Венгрии Леванте Мадяра, работники ТЦК якобы били мужчину железным прутом после задержания, затащили в фургон и отвезли в призывной центр.

В Сухопутных войсках отметили, что Иосиф Иосифович Шебештень был гражданином Украины. Его мобилизовали 14 июня этого года после прохождения медкомиссии.

С 15 июня мужчину направили в одну из воинских частей, где он проходил подготовку. Уже 18 июня он самовольно покинул часть, оружие с собой не брал.

Уже 24 июня Шебештень лично обратился в отделение экстренной неотложной помощи Береговской центральной районной больницы. Ему установили диагноз острая реакция на стресс. Мужчину госпитализировали в областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово (согласно медицинской карте стационарного больного, никаких телесных повреждений при обследовании не обнаружено).

Заключение медиков свидетельствует, что причиной смерти мужчины, которая наступила 6 июля, стала тромбоэмболия легочной артерии. При этом следов насилия на теле Шебештеня не обнаружили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.