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Венгрия требует от ЕС санкций против трех украинцев из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия предложила Европейскому Союзу ввести санкции против трех украинских чиновников в связи с якобы смертью венгра из-за избиения сотрудниками ТЦК на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Сийярто заявил, что якобы "на улицах Украины происходит настоящая охота на людей".

"Шокирует то, как украинские военкомы обращаются с людьми, и не менее шокирует то, как европейские политические лидеры отворачивают головы от этой неприемлемой ситуации", - отметил он.

По словам венгерского премьера, Будапешт предлагает ЕС наложить санкции на трех человек, которые занимают должности в украинском Министерстве обороны и Вооруженных силах и которые, по мнению венгерского руководства, отвечают за мобилизацию в Украине.

В то же время имена этих людей Сийярто не уточнил.

 

Будапешт обвинил работников украинского ТЦК в "избиении венгра до смерти"

Напомним, недавно венгерские власти заявили, что их гражданина на Закарпатье избили работники ТЦК, после чего он умер. Однако в ВСУ утверждают, что эта информация является ложной.

Венгерские СМИ писали, что речь идет о Иосифе Шебештене.

По словам заместителя министра иностранных дел Венгрии Леванте Мадяра, работники ТЦК якобы били мужчину железным прутом после задержания, затащили в фургон и отвезли в призывной центр.

В Сухопутных войсках отметили, что Иосиф Иосифович Шебештень был гражданином Украины. Его мобилизовали 14 июня этого года после прохождения медкомиссии.

С 15 июня мужчину направили в одну из воинских частей, где он проходил подготовку. Уже 18 июня он самовольно покинул часть, оружие с собой не брал.

Уже 24 июня Шебештень лично обратился в отделение экстренной неотложной помощи Береговской центральной районной больницы. Ему установили диагноз острая реакция на стресс. Мужчину госпитализировали в областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово (согласно медицинской карте стационарного больного, никаких телесных повреждений при обследовании не обнаружено).

Заключение медиков свидетельствует, что причиной смерти мужчины, которая наступила 6 июля, стала тромбоэмболия легочной артерии. При этом следов насилия на теле Шебештеня не обнаружили.

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