Венгрия требует от ЕС санкций против трех украинцев из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК

Венгрия предложила Европейскому Союзу ввести санкции против трех украинских чиновников в связи с якобы смертью венгра из-за избиения сотрудниками ТЦК на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Сийярто заявил, что якобы "на улицах Украины происходит настоящая охота на людей". "Шокирует то, как украинские военкомы обращаются с людьми, и не менее шокирует то, как европейские политические лидеры отворачивают головы от этой неприемлемой ситуации", - отметил он. По словам венгерского премьера, Будапешт предлагает ЕС наложить санкции на трех человек, которые занимают должности в украинском Министерстве обороны и Вооруженных силах и которые, по мнению венгерского руководства, отвечают за мобилизацию в Украине. В то же время имена этих людей Сийярто не уточнил.