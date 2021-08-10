Кримінальні розбірки: названо можливу причину вбивства в'язнів на Донбасі

Підтверджено вбивство лише двох громадян України, які відбували покарання в так званій "виправній колонії" на території окупованого Донбасу. Причиною інциденту могли стати кримінальні розбірки.

"За вбивство ув'язнених в Кіровській колонії Донецької області (на території ОРДЛО). По-перше, немає підтвердження смерті третього постраждалого, тому поки можна говорити лише про двох загиблих", - написав він.

За його інформацією, яка, як стверджує Гармаш, збігається з тією, що є у правоохоронців, мотивом конфлікту, що призвів до загибелі людей, є кримінальні розбірки.

"На ґрунті "бізнесу", якщо це так можна назвати", - зазначив представник ТКГ.

Він додав, що в цій колонії "активно процвітає телефонне та інтернет-шахрайство".

"Більш того, за інсайдерською інформацією, отриманою ще кілька років тому, такий вид бізнесу зеків розглядається в ОРДЛО мало не як природний, хоча і неофіційний, вид залучення грошей в "республіки". Це всіляко стимулюється, навіть організовується "начальниками". Принаймні в "ДНР", - підкреслив Гармаш.