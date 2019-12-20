Кримінальна відповідальність за "кнопкодавство" і теракт в Москві: новини за 19 грудня

Колаж РБК-Україна

Верховна рада України передбачила кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", Кабмін заморозив частину бюджетних виплат, в Москві стався теракт. Детальніше про те, що сталося в четвер, 19 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Рада ввела кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"

Верховна рада України передбачила кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" нардепи прийняли в другому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Кнопкодавство" пропонують карати штрафом від 51 тис. до 85 тисяч гривень.

Україна, Росія і ЄК досягли принципової угоди щодо газу

Україна і Росія за підсумками газових переговорів у Берліні досягли принципової угоди. Про це на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

За його словами, переговори по газу в Берліні були дуже інтенсивними, а сторонам вдалося досягти угоди. При цьому він зазначив, що угода досягнута за всіма елементами.

Кабмін заморозив частину бюджетних виплат через брак коштів

Державна казначейська служба України до кінця 2019 року буде фінансувати тільки захищені статті видатків (зарплата, пенсії, всі соціальні платежі) бюджету, а також всі зареєстровані за 11 місяців зобов’язання, на які відкрито асигнування. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук записав відеозвернення, в якому він роз'яснив рішення заморозити до кінця 2019 року бюджетні видатки.

ОРДЛО відмовилися від відеоконференції з обміну полоненими

Очікувану 20 грудня відеоконференцію щодо обміну полоненими з ОРДЛО перенесли. Так званий "міністр закордонних справ" "ДНР" Наталія Ніконорова заявила, що відеоконференція з підготовки процесу обміну полоненими між "ДНР" і Україною може пройти у понеділок, 23 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

При цьому вона додала, що заява представника України в ТКГ Леоніда Кучми про необхідність 20 грудня провести переговори є "яскравим підтвердженням прагнення української сторони до піару".

Газ і Донбас: основні заяви Путіна по Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит газу через Україну продовжиться, а на Донбасі нібито немає іноземних військ. Детальніше про те, що сказав Путін про Україну в ході прес-конференції - в матеріалі РБК-Україна.

ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії

Європейський союз 19 грудня офіційно продовжив санкції проти Росії. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Повідомляється, що ЄС сьогодні офіційно схвалив продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців.

Суд звільнив з-під арешту екс-"беркутівця"

Святошинський районний суд міста Києва відпустив з-під варти екс-"беркутівця" Олександра Маринченко, обвинуваченого в розстрілі 48 активістів Евромайдана. Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук на засіданні в четвер, передає РБК-Україна.

Суд присяжних вирішив продовжити на 60 діб до 17 лютого утримання під вартою трьом екс-"беркутівцям" Павлу Аброськину, Сергію Зінченко та Олегу Янішевського. У той же час, суд постановив зупинити звільнити з-під варти обвинуваченого Маринченко.

У центрі Москви невідомий влаштував стрілянину з автомата, є жертви

В четвер, 19 грудня, в центрі Москви близько 17:00 за Києвом невідомий відкрив вогонь з автомата Калашникова поблизу будівлі ФСБ. За даними російських ЗМІ, відкрили стрілянину в адміністратора офісу ФСБ, після чого стрілок вибіг на вулицю.

Спочатку повідомлялося, що в результаті стрілянини загинули три людини. Пізніше в правоохоронних органах РФ підтвердили загибель двох - нападник стрілок, а також один співробітник Федеральної служби охорони ФСБ. Особа чоловіка, який влаштував стрілянину, на даний момент встановлюється. ФСБ кваліфікувала стрілянину в Москві як теракт.

Морози та снігопади: синоптики різко змінили прогноз на свята

Погода в Україні на Новий рік і Різдво зможе здивувати українців несподіваними змінами. Хоча грудень продовжує радувати температурними аномаліями, народні синоптики вважають, що до новорічних свят зима все ж таки візьме своє.

Прогноз від синоптиків Володимира Деркача, Леоніда Горбаня, ресурсу Gismeteo і Укргідрометцентру - в матеріалі Styler.