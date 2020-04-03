УЄФА закликав не завершувати чемпіонати достроково через коронавірус

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в листі, відправленому всім 55 членам-асоціаціям, закликав федерації завершувати внутрішні чемпіонати достроково на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Sky Sports.

В організації вважають подібні рішення на даному етапі передчасним і невиправданим. В цей час спеціально створені робочі групи ведуть роботу над відновленням сезону в липні і серпні. Саме заради внутрішніх розіграшів Євро перенесли на 2021 рік.

Крім того, футбольна влада натякнула на небажаність дострокового припинення внутрішніх змагань, оскільки участь в клубних турнірах УЄФА визначається відповідно до спортивних результатів, досягнутих після закінчення повноцінного внутрішнього змагання, а його передчасне завершення поставить під сумнів виконання такої умови.

Тому УЄФА залишає за собою право оцінювати можливість клубів на участь у Лізі чемпіонів та Лізі Європи сезону-2020/2021.

Звернення УЄФА з'явилося після того, як бельгійська ліга оголосила, що турнір дограний не буде. Слідом за цим лідери чемпіонату Нідерландів закликали не догравати нинішній сезон.