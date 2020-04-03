ru
ua

УЄФА закликав не завершувати чемпіонати достроково через коронавірус

Новини » Спорт   

Організація сподівається запустити ліги Європи в липні

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в листі, відправленому всім 55 членам-асоціаціям, закликав федерації завершувати внутрішні чемпіонати достроково на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Sky Sports.

В організації вважають подібні рішення на даному етапі передчасним і невиправданим. В цей час спеціально створені робочі групи ведуть роботу над відновленням сезону в липні і серпні. Саме заради внутрішніх розіграшів Євро перенесли на 2021 рік.

Крім того, футбольна влада натякнула на небажаність дострокового припинення внутрішніх змагань, оскільки участь в клубних турнірах УЄФА визначається відповідно до спортивних результатів, досягнутих після закінчення повноцінного внутрішнього змагання, а його передчасне завершення поставить під сумнів виконання такої умови.

Тому УЄФА залишає за собою право оцінювати можливість клубів на участь у Лізі чемпіонів та Лізі Європи сезону-2020/2021.

Звернення УЄФА з'явилося після того, як бельгійська ліга оголосила, що турнір дограний не буде. Слідом за цим лідери чемпіонату Нідерландів закликали не догравати нинішній сезон.

Рада прийняла закон про ринок землі у другому читанні Ще один лоукостер припинив польоти через коронавірус
Читати всі новини