УЕФА финансирует российские клубы и блокирует выплаты украинским: шокирующее расследование The Guardian

Несмотря на полное отстранение России от международных футбольных турниров, УЕФА продолжает перечислять ее клубам "солидарные" выплаты. В то же время средства для украинских команд блокируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование британской The Guardian .

Что известно о выплатах

Общая сумма таких перерасчетов с начала полномасштабного вторжения составляет более 10,8 млн евро.

Согласно финансовым отчетам УЕФА:

в сезоне 2022/23 Российский футбольный союз получил 3,305 млн евро;

в 2023/24 - 3,381 млн;

в 2024/25 - 4,224 млн;

также в сезоне 2021/22 было перечислено 6,209 млн.

Эти средства должны передаваться клубам, которые не вышли в еврокубки, для "поддержания конкурентного баланса" между лигами.

Украинские клубы денег не получили

В то же время пять украинских клубов жалуются, что не получили аналогичных выплат. Речь идет об одесских "Черноморце" и "Реал Фарма", запорожском "Металлурге", харьковском "Металлисте 1925" и "Фениксе", представляющем оккупированный Мариуполь.

27 июля директора этих клубов обратились непосредственно к президенту УЕФА Александеру Чеферину. В письме, которое оказалось в распоряжении британских журналистов, они описали "чрезвычайную ситуацию" - выплаты солидарных средств за сезоны 2023/24 и 2024/25 заблокированы без четкого объяснения.

По словам руководителей клубов, проблема якобы исходит от швейцарского банка, который требует "дополнительных условий" из-за географического расположения команд в "зоне боевых действий".

"Мы не получили никакой более детальной информации или никакого юридического обоснования этих ограничений. Формулировка о "зоне боевых действий" является для нас совершенно непонятной и не соответствует действительности. На самом деле речь идет не об отдельном регионе, а обо всей Украине - стране, находящейся под военной агрессией России", - говорится в документе.

Это письмо обнажает противоречивую реальность: УЕФА продолжает финансировать клубы из страны-агрессора, но украинские команды остаются без гарантированных средств - под предлогом, который сами же пострадавшие называют абсурдным.

Представитель УЕФА сначала пообещал предоставить британским журналистам комментарий, однако позже ответа не последовало.

Президент УЕФА Александер Чеферин (фото: Getty Images)

Политика УЕФА в отношении страны-агрессора

Ранее организацию, управляющую европейским футболом уже критиковали за мягкое отношение к РФ.

Так УЕФА пыталась вернуть сборную России U-17 к международным соревнованиям в 2023 году, но отказалась после протестов ряда ассоциаций, в частности Англии.

Также российским клубам даже в период отстранения начисляют коэффициентные очки, что влияет на количество представителей страны в еврокубках после снятия бана.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года, однако сам Российский футбольный союз остается в УЕФА. А среди членов руководящих структур организации есть люди, тесно связанные с Кремлем, в частности Полина Юмашева - бывшая жена олигарха Олега Дерипаски.