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УЕФА экстренно перенес матч Лиги чемпионов из-за убийства фаната

Фото: Фанаты АЕКа празднуют завоевание чемпионского титула 2022/23 (facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на чрезвычайную ситуацию вокруг поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским "Динамо". Накануне погиб болельщик чемпиона Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт загребцев.

Матч АЕК – "Динамо Загреб" не состоится 12 августа. Поединок должен был принять стадион "Агиа София" в пригороде Афин.

УЕФА решил перенести встречу после массовых столкновений фанатов обеих команд. Накануне ориентировочно две сотни активных болельщиков "Динамо" атаковали фанатов АЕКа в районе домашней арены греков. В результате потасовки от ножевых ранений погиб болельщик "желто-черных".

Вражда между группировками двух клубов основана на идеологической почве. Ультрас АЕКа традиционно привержены левым политическим взглядам. Загребское фанатское объединение Bad Blue Boys в свою очередь придерживается правой ориентации и дружит с другим греческим грандом – "Панатинаикосом".

"Динамо Загреб" осудило беспорядки в Афинах. Хорватский гранд выразил соболезнования семье погибшего фаната, а также призвал собственных болельщиков не приезжать в Грецию. Ранее УЕФА решил, что в противостоянии "динамовцев" с АЕКом гостевых фанатов на трибуны не допустят.

К слову, ранее "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов после противостояния с "Панатинаикосом".

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