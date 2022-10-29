Усовершенствование ПВО и оборонных рубежей: как Киев усиливает защиту

Сегодня в Киеве проводятся работы по усилению защиты столицы. В городе усовершенствуют систему оборонных рубежей и ПВО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попка в интервью "НВ".
"Чтобы не корректировать действия врага, о цифрах говорить не буду. Скажу лишь, что сейчас с моей стороны проводится работа по обеспечению частей и подразделений, задействованных в обороне города", - отметил Попко.
По словам главы КМВА, сейчас в Киеве:
"Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи", – добавил Попко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
Также, по словам мэра Киева Виталия Кличко, столица получила новые системы противовоздушной обороны для защиты энергетических объектов.
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