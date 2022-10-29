Усовершенствование ПВО и оборонных рубежей: как Киев усиливает защиту

Сегодня в Киеве проводятся работы по усилению защиты столицы. В городе усовершенствуют систему оборонных рубежей и ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попка в интервью "НВ".

"Чтобы не корректировать действия врага, о цифрах говорить не буду. Скажу лишь, что сейчас с моей стороны проводится работа по обеспечению частей и подразделений, задействованных в обороне города", - отметил Попко.

По словам главы КМВА, сейчас в Киеве:

усовершенствуется система оборонных рубежей, районов и позиций;

обустраиваются разного рода заграждения. Речь идет также и о минно-взрывных заграждениях;

создана система огневого поражения;

существенно усовершенствуется система ПВО.

"Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи", – добавил Попко.