Здивовані деякими формулюваннями: в ОП відреагували на рішення суду щодо книги про Стуса

Фото: книга про Стуса (Vivat)

В Офісі президента взяли до відома рішення Дарницького районного суду Києва щодо книги "Справа Василя Стуса". Також там взяли до відома заяви автора книги Вахтанга Кіпіані та представників видавництва про намір подати апеляцію.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП здивовані деякими формулюваннями у вказаному рішенні, проте "незалежність судової гілки влади не ставиться під сумнів".

У Зеленського також вважають дивними визначення Медведчука як "персонажа (дійової особи) твору", оскільки він був учасником судового процесу над поетом.

"Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук В. В. є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто «персонажем твору». Поведінка учасника проаналізована виключно на підставі документально зафіксованих фактів, які не є продуктом літературної творчості авторів і літературною вигадкою", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента наголосили, що цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією.

"Виходимо з того, що наукові дослідження історії, опрацювання матеріалів історії нашого народу, зокрема за допомогою інструментів публіцистики, не можуть обмежуватися через емоції окремих учасників подій минулого. Незалежно від сьогоднішнього статусу та політичної позиції цих учасників. Закликаємо всіх громадян мати сміливість чесно дивитися на події минулого нашого народу та дії або бездіяльність окремих осіб", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва прийняв рішення заборонити розповсюджувати книгу журналіста й історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Суд назвав "недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації" інформацію, поширену в кількох розділах книжки "Справа Василя Стуса".

Кіпіані має намір подати апеляцію на рішення суду.

У Центрі з продидії корупції заявили, щосуддю Марину Заставенко з Донецька, яка ухвалила це рішення, "у 2017 році хотіли звільнити за зв'язки з "ДНР".