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Удары "Градами" по Константиновке: появилось видео о последствиях ночных обстрелов

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Суббота 22 июля 2023 01:03
Удары "Градами" по Константиновке: появилось видео о последствиях ночных обстрелов Фото: в Донецкой ОВА показали кадры о последствиях удара противника по Константиновке (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Последствия российских обстрелов Константиновки Донецкой области, в результате чего погибла супружеская пара, были показаны на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Донецкой областной военной администрации (ОВА).

В описании под видео отмечается, что из-за российских обстрелов из "Града" по городу осколками и ударной волной повреждены 20 частных домов, школа и газопровод.

"Константиновка постоянно находится под вражескими обстрелами - оставаться там опасно. Эвакуируйте своевременно!" - говорится в публикации.

На кадрах можно увидеть поврежденные и разрушенные частные дома, обломки хозяйственной утвари, а также большую воронку от вражеских снарядов.

По словам местного жителя, при обстреле из "Градов" было прямое попадание в дом. В здании в это время находились его дочь с внуком, а также зять. Ребенок, который спал с другой стороны, смог выбраться из здания и выжил.

"А дочь с зятем с другой стороны были, и погибли", - говорит мужчина, который переехал в Константиновку из Авдеевки около года назад.

Еще один "прилет" в другое здание было около 4 часов утра.

"Все в пыли, я подскочил и подумал: что же такое? Чуть не упал в воронку", - рассказал пенсионер.

Вспоминая о своем жилье в Авдеевке, мужчина отметил, что там его квартира была разбита из-за обстрелов. Теперь в Константиновке - тоже.

Обстрелы Донецкой области

Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Российские войска обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.

Так, за прошлые сутки в Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли два человека, были раненые и разрушения.

Также сообщалось, что 15 июля в результате российских обстрелов в этом регионе погибли два человека, и также был пострадавший.

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Константиновка Война России против Украины
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