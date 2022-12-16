Удар по жилому дому в Кривом Роге: спасатели достали тело еще одной погибшей

Как пишет издание, спасатели продолжают искать ребенка погибшей.

Тело женщины обнаружили на первом этаже под плитами. Еще раньше стало известно и о гибели ее мужа.

По словам главы Криворожской РГА Евгения Ситниченко, пока известно о 13 раненых людях.