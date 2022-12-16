RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по жилому дому в Кривом Роге: спасатели достали тело еще одной погибшей

Фото: удар по жилому дому в Кривом Роге (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергей Пышкин

Число погибших в результате российского удара по жилому дому в Кривом Роге возросло. Спасатели достали тело женщины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Днепр Областной".

Как пишет издание, спасатели продолжают искать ребенка погибшей.

Тело женщины обнаружили на первом этаже под плитами. Еще раньше стало известно и о гибели ее мужа.

По словам главы Криворожской РГА Евгения Ситниченко, пока известно о 13 раненых людях.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге. По последним данным, количество пострадавших возросло до восьми, среди них трое несовершеннолетних.

Также в Броварской общине Киевской области обломки российской ракеты упали на жилые дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогВойна в Украине