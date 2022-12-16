Удар по жилому дому в Кривом Роге: спасатели достали тело еще одной погибшей

Число погибших в результате российского удара по жилому дому в Кривом Роге возросло. Спасатели достали тело женщины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Днепр Областной".
Как пишет издание, спасатели продолжают искать ребенка погибшей.
Тело женщины обнаружили на первом этаже под плитами. Еще раньше стало известно и о гибели ее мужа.
По словам главы Криворожской РГА Евгения Ситниченко, пока известно о 13 раненых людях.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге. По последним данным, количество пострадавших возросло до восьми, среди них трое несовершеннолетних.
Также в Броварской общине Киевской области обломки российской ракеты упали на жилые дома.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.