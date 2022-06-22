Удар ЗСУ по Новій Каховці: ГУР дізналося, куди поділися тіла вбитих окупантів
Фото: ГУР дізналося, куди поділися тіла вбитих окупантів після удару ЗСУ по Новій Каховці (Getty Images)
Окупанти, щоб приховати кількість загиблих, спалюють їх тіла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка.
"На аеродрому підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались. Місцевим мешканці скаржаться на трупний запах", - дізнались в ГУР.
Як повідомлялося, ЗСУ відкинули російських окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині. Наразі війська РФ зміцнюються на другій та третій лінії оборони.
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