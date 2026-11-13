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Удар вражеского дрона привел к масштабной утечке масла в Николаевской области (фото)

16:02 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: разлив масла в Николаевской области (Государственная экологическая инспекция)

Российский беспилотник атаковал предприятие на Николаевщине, в результате чего произошла масштабная утечка подсолнечного масла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Атака произошла 12 ноября ориентировочно в 05:30 в селе Бандурка Первомайского района. Под вражеский удар попал Бандурский маслоэкстракционный завод.

В результате попадания повреждены четыре емкости, в которых хранилось 8,5 тысяч тонн подсолнечного масла. Одна из емкостей емкостью 3 тысячи кубических метров полностью разрушена.

Из-за повреждения защитного обвалования масло разлилось на прилегающий земельный участок. Угрозы для жилой застройки нет.

Загрязнение превышает 3500 кв. м

Специалисты экоинспекции провели обследование на месте происшествия и установили, что площадь загрязнения превышает 3,5 тысяч квадратных метров. Инспекторы уже отобрали пробы почвы для лабораторных исследований.

Прямого попадания масла в реку Черный Ташлык пока не зафиксировано.

На территории завода продолжается откачка масла и обустройство дополнительных земляных барьеров, чтобы предотвратить распространение загрязнения на водные объекты. После получения результатов экспертизы специалисты рассчитают нанесенный ущерб.

Напомним, ранее мы писали, что об остановке производства и прекращении закупки масличных культур сообщила компания "Королівський смак". Среди причин такого решения - перебои с электроснабжением и военные угрозы.

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Николаевская областьВойна в УкраинеОлия