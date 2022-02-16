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Удар по танкових колонах. З'явилося відео навчань бойової авіації "Заметіль-2022"

Автор: Юлія Бойко

Тактична авіація Повітряних сил в рамках навчань "Заметіль-2022" відпрацювала удари по танкових колонах умовного противника. У тому числі із застосуванням ракет і авіацонних бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що в рамках командно-штабних навчань "Заметіль-2022" на полігоні Повурськ у Волинській області була задіяна тактична авіація.

Зокрема, винищувачі Су-27 і МіГ-29 і бомбардувальники Су-24М одночасно як мінімум з трьох аеродромів завдали ракетно-бомбові удари по колонах бронетехніки і живій силі умовного противника. Використовувалися авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих ракет до боєприпасів вагою 500 кг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що по всій Україні почалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022", протягом лютого українські військові вдосконалюватимуть способи ведення оборони.

Також повідомлялося, що українські військові тренуються стріляти з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) NLAW і гранатометів M-141.

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