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Удар РФ по Киеву: спасатели достали из-под завалов тела еще двух погибших

Фото: в Киеве из-под завалов достали тела еще двух человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В Святошинском районе Киева спасатели продолжают разбирать завалы дома. Они обнаружили еще двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"Спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов в Святошинском районе. Сейчас уже есть 12 погибших", - написал он.

Фото: в Киеве достают погибших из-под завалов (t.me/dsns_telegram)

По словам Ткаченко, работы по ликвидации последствий российской атаки продолжаются. 

Удар России по Киеву

Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью ударили по Украине ракетами и дронами. В частности, "прилеты" были в Киеве.

Согласно последним данным, было известно о 10 погибших и 90 пострадавших из-за атаки оккупантов. Среди пострадавших были дети и беременная женщина.

Оккупанты терроризировали Киев практически всю ночь.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего было более 200 воздушных целей.

Более подробно об атаке россиян - в материале РБК-Украина.

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