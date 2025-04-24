Удар РФ по Киеву: спасатели достали из-под завалов тела еще двух погибших

В Святошинском районе Киева спасатели продолжают разбирать завалы дома. Они обнаружили еще двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram .

По словам Ткаченко, работы по ликвидации последствий российской атаки продолжаются.

"Спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов в Святошинском районе. Сейчас уже есть 12 погибших", - написал он.

Удар России по Киеву

Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью ударили по Украине ракетами и дронами. В частности, "прилеты" были в Киеве.

Согласно последним данным, было известно о 10 погибших и 90 пострадавших из-за атаки оккупантов. Среди пострадавших были дети и беременная женщина.

Оккупанты терроризировали Киев практически всю ночь.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего было более 200 воздушных целей.

Более подробно об атаке россиян - в материале РБК-Украина.

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