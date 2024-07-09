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Удар по "Охматдету". Чехия заявила РФ, что детоубийцы - "отбросы человечества"

Фото: Ян Липавский, глава МИД Чехии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Чехия вызвала российского посла Александра Змеевского в Министерство иностранных дел после того, как вчера, 8 июля, россияне ударили по детской больнице "Охматдет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Zpravy.

Змеевский прибыл в здание МИД сегодня, 9 июля днем. Его вызвал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Убийцы, нападающие на детей в больнице, - отбросы человечества. Ему было поручено передать это в Москву", - сказал Липавский после вызова посла РФ.

В свою очередь российский дипломат после того, как покинул МИД, повторил бред пропаганды о том, что "это была не российская ракета, а украинская". 

Удар по "Охматдету"

Напомним, вчера, 8 июля, россияне провели очередной массированный удар по Украине. Одна из ракет атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате атаки есть несколько погибших и десятки пострадавших.

На этом фоне Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Оно проходит сегодня, 9 июля.

Более детально о вчерашней атаке россиян - в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияЧехияОхматдетВойна в УкраинеРакетный удар