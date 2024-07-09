Удар по "Охматдету". Чехия заявила РФ, что детоубийцы - "отбросы человечества"

Змеевский прибыл в здание МИД сегодня, 9 июля днем. Его вызвал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Убийцы, нападающие на детей в больнице, - отбросы человечества. Ему было поручено передать это в Москву", - сказал Липавский после вызова посла РФ.

В свою очередь российский дипломат после того, как покинул МИД, повторил бред пропаганды о том, что "это была не российская ракета, а украинская".