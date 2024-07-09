Удар по "Охматдету". Чехия заявила РФ, что детоубийцы - "отбросы человечества"

Чехия вызвала российского посла Александра Змеевского в Министерство иностранных дел после того, как вчера, 8 июля, россияне ударили по детской больнице "Охматдет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Zpravy.
Змеевский прибыл в здание МИД сегодня, 9 июля днем. Его вызвал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
"Убийцы, нападающие на детей в больнице, - отбросы человечества. Ему было поручено передать это в Москву", - сказал Липавский после вызова посла РФ.
В свою очередь российский дипломат после того, как покинул МИД, повторил бред пропаганды о том, что "это была не российская ракета, а украинская".
Напомним, вчера, 8 июля, россияне провели очередной массированный удар по Украине. Одна из ракет атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате атаки есть несколько погибших и десятки пострадавших.
На этом фоне Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Оно проходит сегодня, 9 июля.
Более детально о вчерашней атаке россиян - в материале РБК-Украина.
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