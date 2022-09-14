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Удар по Миколаєву. З'явилися кадри наслідків нічного обстрілу (відео)

Фото: російські війська завдали масованого удару по Миколаєву (novosti-n)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч на 14 вересня знову обстріляли Миколаїв ракетами С-300. В результаті масованого удару пошкоджено навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Також одна з ракет потрапила на територію підприємства, після чого там спалахнула пожежа. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Фото: наслідки масованого обстрілу Миколаєва вночі 14 вересня (novosti-n)

Як повідомляють місцеві ЗМІ, дане підприємство вже багато років не функціонує як промисловий об'єкт. Приміщення здавалися в оренду, його орендували різні комерційні фірми під офіси.

Нагадаємо, в ніч на 14 вересня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вдарив по Нікопольському району, випустивши 75 снарядів.

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Миколаївракетный удар