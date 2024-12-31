Удар по Льгову в Курской области: СМИ сообщают о гибели российских военных

В результате атаки ВСУ на военный объект в городе Льгов Курской области 8 военных погибли на месте, еще 22 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский канал ASTRA .

По данным источников канала, накануне, 30 декабря, Льгов Курской области атаковали как минимум 6 ракет Storm Shadow.

Несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова, 1. В результате попадания 8 военнослужащих погибли на месте, еще 22 попали в больницу.

В сети публикуют кадры, как утверждается, с места атаки. "Ничего не видно, но жесть, короче. Пожар начался. Ребята все в бункере, многие люди", - рассказал один из очевидцев.

В бункер- штаб управления орков в городе Льгов (Курская область) что-то прилетело.

"Ребята все в бункере. Много человек", — комментирует очевидец на видео. @nevzorovtv pic.twitter.com/VITkYF108J — Igor (@ikinas2) December 30, 2024

Также российские СМИ сообщают, что первая ракета прилетела в расположение войск. После этого военные начали срочно спускаться в подземный бункер, однако прилетели еще ракеты, вход засыпался и начался пожар. Многие задохнулись или сгорели заживо.