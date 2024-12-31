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Удар по Льгову в Курской области: СМИ сообщают о гибели российских военных

Украина, Вторник 31 декабря 2024 14:40
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Удар по Льгову в Курской области: СМИ сообщают о гибели российских военных Фото: Удар по Льгову в Курской области убил 8 восемь российских военных (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

В результате атаки ВСУ на военный объект в городе Льгов Курской области 8 военных погибли на месте, еще 22 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский канал ASTRA.

По данным источников канала, накануне, 30 декабря, Льгов Курской области атаковали как минимум 6 ракет Storm Shadow.

Несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова, 1. В результате попадания 8 военнослужащих погибли на месте, еще 22 попали в больницу.

В сети публикуют кадры, как утверждается, с места атаки. "Ничего не видно, но жесть, короче. Пожар начался. Ребята все в бункере, многие люди", - рассказал один из очевидцев.

Также российские СМИ сообщают, что первая ракета прилетела в расположение войск. После этого военные начали срочно спускаться в подземный бункер, однако прилетели еще ракеты, вход засыпался и начался пожар. Многие задохнулись или сгорели заживо.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 25 декабря ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты в Льгове Курской области

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, в результате удара враг понес потери среди офицерского состава.

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