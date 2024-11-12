RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела трех детей

Фото: последствия удара по дому в Кривом Роге (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге под завалами пятиэтажки, которую вчера, 11 ноября, обстреляли россияне, обнаружили тела трех детей. Спасатели завершили поисковые работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Из-под завалов многоэтажки спасатели достали тела трех детей из одной семьи: 2 лет, 10-ти и 2-месячного младенца. Вчера же было обнаружено тело их 32-летней матери. 

Всего в результате вчерашней ракетной атаки на город: 

  • 4 погибших; 
  • 14 раненых. 

Поисково-спасательная операция завершена.

Удар по многоэтажке в Кривом Роге

11 ноября примерно в 10:20 российские войска нанесли удар баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге. Ракета попала в пятиэтажный дом, повредив его от первого до пятого этажей.

Ночью спасатели нашли под завалами тело женщины.

Кроме того, в 35 многоэтажных домах выбиты окна и повреждены крыши. Также пострадали 11 автомобилей, а административное здание подверглось значительным разрушениям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКривой РогДнепропетровская областьВойна в Украине