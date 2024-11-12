Удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела трех детей

В Кривом Роге под завалами пятиэтажки, которую вчера, 11 ноября, обстреляли россияне, обнаружили тела трех детей. Спасатели завершили поисковые работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Из-под завалов многоэтажки спасатели достали тела трех детей из одной семьи: 2 лет, 10-ти и 2-месячного младенца. Вчера же было обнаружено тело их 32-летней матери.

Всего в результате вчерашней ракетной атаки на город:

4 погибших;

14 раненых.

Поисково-спасательная операция завершена.

Удар по многоэтажке в Кривом Роге

11 ноября примерно в 10:20 российские войска нанесли удар баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге. Ракета попала в пятиэтажный дом, повредив его от первого до пятого этажей.

Ночью спасатели нашли под завалами тело женщины.

Кроме того, в 35 многоэтажных домах выбиты окна и повреждены крыши. Также пострадали 11 автомобилей, а административное здание подверглось значительным разрушениям.