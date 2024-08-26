Удар по Краматорску: Reuters подтвердило гибель сотрудника и ранение журналистов

В результате российского удара по гостинице в Краматорске Донецкой области погиб член команды Reuters Райан Эванс. Кроме того, ранения получили два журналиста этого информационного агентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что 38-летний Эванс работал советником по безопасности в новостном агентстве и был членом команды Reuters, освещавшей войну РФ против Украины.

Он остановился в субботу, 24 августа, в краматорском отеле "Сапфир" в составе команды этого информагентства из шести человек, и погиб в результате попадания ракеты в здание.

Двое журналистов Reuters были госпитализированы, ранения одного из них характеризуются как серьезные.

"Мы срочно ищем больше информации о нападении, в том числе сотрудничая с властями Краматорска, и мы поддерживаем наших коллег и их семьи", - говорится в заявлении агентства Reuters.

Эванс был бывшим британским военным и работал с Reuters с 2022 года, он консультировал журналистов агентства по безопасности во всем мире, в частности, в Украине, Израиле и на Олимпиаде в Париже.

Архивное фото советника Reuters по безопасности Райана Эванса от 8 февраля 2024 года (Ryan Evans Purchase Licensing Rights / Reuters)

В агентстве добавили, что трое других их членов команды, находившиеся в гостинице во время удара, были обнаружены и доставлены в безопасное место.

Удар по гостинице в Краматорске

Напомним, поздно вечером 24 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Краматорск, применив "Искандер". Попадание было в гостиницу "Сапфир".

Как сначала рассказали в Донецкой прокуратуре, в результате атаки было шесть пострадавших: четыре журналиста иностранных медиа, и две местные женщины, которые во время российского обстрела находились в своих домах. Однако позже стало осознано, что количество пострадавших - 7 человек.

Также сообщалось, что из-под завалов гостиницы "Сапфир" деблокировали тело гражданина Британии, погибшего из-за российского удара.

По информации Reuters, в момент атаки в гостинице находились шесть журналистов их агентства. Один из сотрудников считался без вести пропавшим. В этой связи было предположение, что погибшим человеком может быть журналист Reuters.

25 августа президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по гостинице в Краматорске.