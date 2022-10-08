Удар по колонне под Запорожьем: в больнице скончался еще один пострадавший

"К сожалению, у нас еще одна жертва террористического обстрела пропускного пункта за город - сегодня в больнице скончался еще один пострадавший", - заявил Старух.

Ракетный удар под Запорожьем

Трагедия произошла 30 сентября, когда Россия нанесла ракетный удар по автоколонне, стоявшей в очереди на выезде из Запорожья.

Позже выяснилось, что оккупанты атаковали ракетами С-300.

"Эти ракеты были переработаны. Нам пиротехники рассказали, что взрыв произошел при столкновении с землей, чтобы больше людей погибло. Мы видели следы от трех ракет, попавших в центр пребывания гражданского автотранспорта", - рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

1 октября стало известно, что количество пострадавших во время теракта достигло 118 человек.