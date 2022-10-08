RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по колонне под Запорожьем: в больнице скончался еще один пострадавший

Фото: удар по колонне под Запорожьем (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число жертв российского удара по колонне под Запорожьем возросло. К сожалению, в больнице скончался еще один пострадавший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.

"К сожалению, у нас еще одна жертва террористического обстрела пропускного пункта за город - сегодня в больнице скончался еще один пострадавший", - заявил Старух.

Ракетный удар под Запорожьем

Трагедия произошла 30 сентября, когда Россия нанесла ракетный удар по автоколонне, стоявшей в очереди на выезде из Запорожья.

Позже выяснилось, что оккупанты атаковали ракетами С-300.

"Эти ракеты были переработаны. Нам пиротехники рассказали, что взрыв произошел при столкновении с землей, чтобы больше людей погибло. Мы видели следы от трех ракет, попавших в центр пребывания гражданского автотранспорта", - рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

1 октября стало известно, что количество пострадавших во время теракта достигло 118 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская область