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Удар по колонне под Запорожьем: в больнице скончался еще один пострадавший

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Суббота 08 октября 2022 15:19
Удар по колонне под Запорожьем: в больнице скончался еще один пострадавший Фото: удар по колонне под Запорожьем (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число жертв российского удара по колонне под Запорожьем возросло. К сожалению, в больнице скончался еще один пострадавший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.

"К сожалению, у нас еще одна жертва террористического обстрела пропускного пункта за город - сегодня в больнице скончался еще один пострадавший", - заявил Старух.

Ракетный удар под Запорожьем

Трагедия произошла 30 сентября, когда Россия нанесла ракетный удар по автоколонне, стоявшей в очереди на выезде из Запорожья.

Позже выяснилось, что оккупанты атаковали ракетами С-300.

"Эти ракеты были переработаны. Нам пиротехники рассказали, что взрыв произошел при столкновении с землей, чтобы больше людей погибло. Мы видели следы от трех ракет, попавших в центр пребывания гражданского автотранспорта", - рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

1 октября стало известно, что количество пострадавших во время теракта достигло 118 человек.

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Российская Федерация Запорожская область
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