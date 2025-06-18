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Удар по Киеву 17 июня: спасатели достали тело еще одной жертвы

Фото: в Киеве спасатели достали тело еще одной жертвы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ в ночь на 17 июня нанесли массированный удар на Киев с использованием ракет и дронов-камикадзе, одна из ракет существенно повредила многоэтажку в Соломенском районе столицы. Из-под завалов спасатели достали еще одну жертву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"В Соломенском районе из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировано тело еще 1 погибшего лица (мужского пола). Всего по указанному адресу изъяты тела 17 человек. Работы продолжаются", - отметили в ГСЧС.

Начальник Киевской МВА Тимур Кравченко также отметил, что работы по разбору завалов и поиску людей продолжались всю ночь.

"К сожалению, худшие прогнозы пока оправдываются. Некоторых из тех киевлян, которые вчера после атаки перестали выходить на связь, вытащили из-под завалов. По состоянию на восемь часов утра в результате прямого попадания в дом в Соломенском районе погибли 17 человек. Поиски продолжаются", - отметил Кравченко.

 

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Напомним, в ночь с 16 на 17 июня армия РФ нанесла массированный удар по разным регионам Украины, выпустив более 450 ударных дронов и десятки ракет.

В Киеве больше всего пострадал Соломенский район. Ракета Х-101 попала в девятиэтажный дом, полностью разрушив подъезд. Также под удар попали Дарницкий, Подольский, Шевченковский и Святошинский районы.

Миссия ООН объявила, что эта атака может стать самой смертоносной для Киева за последний год.

Больше подробностей о последствиях российской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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