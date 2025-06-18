Удар по Киеву 17 июня: спасатели достали тело еще одной жертвы

"В Соломенском районе из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировано тело еще 1 погибшего лица (мужского пола). Всего по указанному адресу изъяты тела 17 человек. Работы продолжаются", - отметили в ГСЧС.

Начальник Киевской МВА Тимур Кравченко также отметил, что работы по разбору завалов и поиску людей продолжались всю ночь.

"К сожалению, худшие прогнозы пока оправдываются. Некоторых из тех киевлян, которые вчера после атаки перестали выходить на связь, вытащили из-под завалов. По состоянию на восемь часов утра в результате прямого попадания в дом в Соломенском районе погибли 17 человек. Поиски продолжаются", - отметил Кравченко.