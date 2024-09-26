Удар КАБ по Запорожью: появились видео и фото последствий

В правоохранительных органах отметили, что для этих атак россияне нанесли 5 авиаударов, предварительно - КАБами, по территории областного центра и Запорожского района.

"В результате одного из ударов взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Еще одно попадание произошло рядом с частным домом", - передали в полиции.

Чрезвычайники рассказали, что в результате авиационного удара по Запорожью были ранены 7 человек, из которых 1 ребенок. Кроме того, были эвакуированы 18 граждан.

"Разрушены 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный жилой дом", - передали в ГСЧС

Также отмечается, что на местах попаданий работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров также обнародовал фото последствий вражеских обстрелов.

"Запускать удары по гражданскому населению еще и ночью - верх цинизма России. Россия - это страна террорист. Мир должен остановить этот беспредел!" - подписал он кадры в своем Telegram.

Последствия российского авиаудара по Запорожью 25 сентября (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Удар по Запорожью

Ранее сообщалось, что 26 сентября вечером в районе города Запорожья раздались взрывы. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией российских захватчиков на Запорожье.

Позже стало известно, что из-за обстрела Запорожья были ранены семь человек, среди которых также подросток.

В ОВА уточнили, что противник попал по жилой застройке и территории предприятия.