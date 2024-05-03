Удар по депо "Новой почты" в Одессе и убийство украинца в Венгрии: новости за 2 мая

Война России против Украины: последние новости

Россияне ударили по депо "Новой почты" в Одессе

Поздно вечером 1 мая российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Одессе. Под ударом оказались сортировочное депо и отделение "Новой почты", где произошел масштабный пожар, ликвидированный работниками ГСЧС. Всего в результате этой атаки пострадали 14 человек.

По словам соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка, "прилет" находился в депо-1 и грузовом отделении №4. Он сообщил, что среди пострадавших нет. Поскольку все 18 человек, которые были на смене, успели перейти в укрытие.

Кроме того, россияне ракетным ударом по Одессе уничтожили не только депо и грузовое отделение "Новой почты", но и более 900 посылок на три миллиона гривен.

В компании обещают, что возместят клиентам посылки уничтожены в результате удара согласно оценочной стоимости.

О том, как выглядит депо "Новой почты" в Одессе и каковы последствия обстрела РФ - узнайте в материале РБК-Украина.

В Венгрии на украинца напали с ножом, он погиб на месте

В Будапеште, столице Венгрии, произошло нападение на 48-летнего гражданина Украины. Он получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Как отмечают правоохранители, между 44-летним мужчиной казахского облика и 48-летним украинцем произошла ссора и драка. После этого первый нанес второй ножевые ранения. Гражданин Украины погиб на месте.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту непреднамеренного убийства.

Нападавшего задержали на месте происшествия. Его привлекут к ответственности.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сказали, что в настоящее время украинское посольство в Венгрии выясняет все обстоятельства инцидента.

Глава Нацбанка посчитал, покроют ли активы РФ убытки Украины от войны

Как рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышныйзамороженных активов России не хватит, чтобы покрыть нанесенный полномасштабной войной Украине ущерб.

Как пояснил Пышный, сумма замороженных активов страны-террориста составляет около 300 млрд долларов.

"Точная цифра нигде не звучит. Она всегда звучит с определенным диапазоном: 260-280-300, в зависимости от стран. Но мы можем понять общий объем. Это около 300 млрд долларов", - заметил глава НБУ.

По словам Пышного, Украина рассматривает замороженные активы России как источник покрытия ущерба, который был нанесен и будет нанесен во время войны.

Согласно "быстрой" оценки Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года, полномасштабная война нанесла Украине ущерб в 500 млрд долларов. В связи с этим замороженных активов не хватит для их покрытия.

"Но мы рассчитываем, что это будет источником соответствующих средств, которые потребуются Украине и для сопротивления, и для компенсаций", - отметил Пышный.

Для некоторых украинцев могут измениться правила выезда за границу

Для некоторых категорий украинцев могут измениться правила выезда за границу. Это произойдет после того, как новый закон о мобилизации вступит в силу.

Как пояснил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, правительство должно привести нормативные документы в соответствии с требованиями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Поэтому следует ожидать, что в правила пересечения границы могут быть внесены изменения.

Демченко отметил, что Госпогранслужба пока не знает, к чему будут касаться изменения. Вероятно, речь идет о категории граждан, имеющих отсрочку от призыва.

"Но ввиду того, что также в статью 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то следует ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы" , - предупредил спикер ГПСУ.

Приглашены страны всех континентов. Зеленский рассказал о Глобальном саммите мира

Предстоящий Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, рядом с городом Люцерн.

К участию были приглашены главы государств и правительств со всех континентов.

"Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН (Организации Объединенных Наций, - ред.) и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам", – рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, каждая миролюбивая страна будет заинтересована в том, чтобы принять участие в саммите, поскольку это важно не только для Украины. В частности речь пойдет о:

глобальную роль стран;

уважение к международному праву и мирному сосуществованию в мире.

"Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Следовательно, наша общая глобальная обязанность - защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом речь пойдет на первом Саммите мира в Швейцарии", - добавил президент.

Может ли Россия нанести ракетный удар по Украине на Пасху

В Воздушных силах не исключают возможных атак российских войск по Украине в Пасхальную ночь.

"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник прямо в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", - отметил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как отметил Евлаш, в свою очередь Воздушные силы Украины ждут и готовы к отражению нападения противника.

"Однако людям нужно быть внимательными в любое время, несмотря это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день", - предупредил спикер.