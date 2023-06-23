Удар по Чонгарским мостам и угроза теракта России на ЗАЭС: новости за 22 июня

Война России против Украины: последние новости

Россия готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС

Российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня прошел доклад украинской разведки и Службы безопасности Украины.

"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сказал президент.

Он подчеркнул, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра.

Зеленский отметил, что Украина передает всю имеющуюся информацию союзникам - странам Европы, Америки, Африки, а также Китаю, Бразилии, Индии, арабскому миру.

Зеленский подчеркнул, что абсолютно все должны это знать. В том числе и международные организации.

Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым

Утром 22 июня в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Оккупанты заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш. Пропагандисты пишут, что удар нанесли якобы дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Позже в сети появились видео, подтверждающие, что мосты были повреждены. На опубликованных кадрах видно, что повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Стоит отметить, что эти мосты важны для оккупантов, ими армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

О последствиях удара и как это может повлиять на ситуацию на фронте, - читайте в материале РБК-Украина.

Эстония предоставляет Украине новый пакет военной помощи

Эстония выделяет для Украины новый пакет военной помощи.

В эстонии отмечают, что в сотрудничестве с Ирландией передадут украинской армии военный госпиталь. Также в пакет помощи вошли:

медицинское оборудование;

оборудование для разминирования;

оборудование для борьбы с дронами.

Минобороны Эстонии подчеркивает, что будет и дальше поддерживать Украину в борьбу с российской агрессией.

ООН внесла российскую армию в "позорный список" за убийства детей в Украине, - Reuters

ООН считает Россию виновной в убийстве 136 украинских детей в 2022 году. Поэтому Вооруженные силы РФ внесли в "позорный список".

Информация о внесении России в "позорный список" содержится в докладе Совбеза ООН.

В документе также отмечается, что российские солдаты покалечили 518 детей и совершили 480 атак на школы и больницы.

При этом, согласно информации доклада, оккупанты использовали 91 ребенка в качестве живого щита.

Еврокомиссия обнародовала устную оценку прогресса Украины для вступления в ЕС

Еще до официальной коммуникации европейские СМИ ознакомились с содержанием отчета. Как пишет Euractiv, сейчас Украина выполнила две из семи рекомендаций. Речь идет о пунктах, связанных с судебной реформой и законом о медиа.

Что касается остальных пяти рекомендаций, то, согласно устной оценке, необходимые меры до сих пор не приняты. В том числе по усилению борьбы с отмыванием денег и реформы правоохранительных органов.

Между тем отмечаются положительные сигналы в антикоррупционной сфере. Еврокомиссия приветствует сдвиги по резонансным коррупционным делам и в дальнейшем будет поощрять усилия Украины в накоплении успешных кейсов "на высоком уровне".

Кроме того, Украине предлагается реализовать рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах, о национальных меньшинствах, а также запустить процедуру отбора в Конституционный суд.

"Акцент делается на позитиве. Мы должны помнить, что это неофициальное промежуточное обновление, которое должно помочь Украине активизировать свои усилия в нужных и необходимых местах", - заявил знакомый с отчетом чиновник из ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что устная оценка от Еврокомиссии свидетельствует, что Украина достигла хорошего результата на пути в Евросоюз. Но наша страна должна проделать еще несколько шагов.

Об устной оценке и о том, повлияет ли она на вступление в ЕС, - читайте в материале РБК-Украина.

Взрыв в многоэтажке Киева

Утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа.

В результате трагедии погибли три человека, пострадали - девять (из них трое госпитализированы) и спасены 20 жителей.

Спасатели сообщили, что в доме сняли разрушенные панели перекрытия, а также производят демонтаж элементов строительных конструкций и разбор завалов.

Подробнее о трагедии и ее последствиях читайте в материале РБК-Украина.

ЕС выделил для Украины 1,5 млрд евро макрофина

Европейский союз перечислил Украине еще один пакет макрофинансовой помощи. Речь идет о 1,5 млрд евро.

"Сегодня мы выплачиваем еще 1,5 млрд евро для Украины макрофинансовой помощи. Мы помогаем сохранить услуги и инфраструктуру Украины на плаву в ее смелой борьбе за свободу", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что ЕС продолжит поддерживать Украину финансово, по меньшей мере, до 2027 года.