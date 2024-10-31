Удар по дому в Харькове: под завалами ищут людей, новые кадры последствий

В результате авиаудара в Харькове был разрушен подъезд многоэтажки. Погиб ребенок, по меньшей мере 35 человек получили ранения.

"Разбор завалов продолжается. Вероятно, под руинами еще могут быть люди", - отметил Клименко.

По его словам, полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь. Для поиска задействованы все необходимые подразделения.

На месте попадания развернут пункт оказания помощи и прием заявлений в полицию. С пострадавшими работают психологи.