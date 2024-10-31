Удар по дому в Харькове: под завалами ищут людей, новые кадры последствий

Россияне вечером 30 октября ударили управляемой авиабомбой по многоэтажке в Харькове. Под завалами продолжают искать людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.
В результате авиаудара в Харькове был разрушен подъезд многоэтажки. Погиб ребенок, по меньшей мере 35 человек получили ранения.
"Разбор завалов продолжается. Вероятно, под руинами еще могут быть люди", - отметил Клименко.
По его словам, полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь. Для поиска задействованы все необходимые подразделения.
На месте попадания развернут пункт оказания помощи и прием заявлений в полицию. С пострадавшими работают психологи.
Поздно вечером 30 октября оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой по многоэтажке в Харькове. По предварительной информации, россияне использовали ФАБ-500.
В результате атаки в доме разрушен подъезд, была угроза обвала дома.
По последним данным, из-за российского удара пострадали 35 человек (среди них ребенок 11 лет). Погиб 12-летний мальчик.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.