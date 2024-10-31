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Удар по дому в Харькове: под завалами ищут людей, новые кадры последствий

Фото: в Харькове разбирают завалы на месте попадания бомбы (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне вечером 30 октября ударили управляемой авиабомбой по многоэтажке в Харькове. Под завалами продолжают искать людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

В результате авиаудара в Харькове был разрушен подъезд многоэтажки. Погиб ребенок, по меньшей мере 35 человек получили ранения.

"Разбор завалов продолжается. Вероятно, под руинами еще могут быть люди", - отметил Клименко.

По его словам, полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь. Для поиска задействованы все необходимые подразделения.

На месте попадания развернут пункт оказания помощи и прием заявлений в полицию. С пострадавшими работают психологи.

 

Удар по Харькову

Поздно вечером 30 октября оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой по многоэтажке в Харькове. По предварительной информации, россияне использовали ФАБ-500.

В результате атаки в доме разрушен подъезд, была угроза обвала дома.

По последним данным, из-за российского удара пострадали 35 человек (среди них ребенок 11 лет). Погиб 12-летний мальчик.

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