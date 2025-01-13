Удар БПЛА по Запорожью: появилось видео последствий атаки

В Запорожье в результате российского дронового удара, нанесенного врагом 12 января вечером, есть разрушения и пострадавшие. Появились кадры о последствиях атаки с применением беспилотника на город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.
В ОВА вечером в воскресенье обнародовали видео о последствиях дроновой атаки войск РФ на Запорожье.
На кадрах можно увидеть значительные разрушения дома, в частности в районе первого этажа двухэтажного здания. Также на месте вражеского удара работают сотрудники экстренных служб, ведутся работы по ликвидации последствий обстрела.
Как уточнил глава ОВА Иван Федоров, в Запорожье количество пострадавших из-за дроновой атаки возросло до двух человек.
Чиновник рассказал, в своем Telegram, что у них - взрывные травмы и ранения конечностей. Травмированным оказывается медицинская помощь.
Руководитель ОВА также проинформировал, что состояние мужчины и женщины врачи оценивают как средней тяжести.
Последствия удара БПЛА по Запорожью 12 января (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)
Как сообщалось ранее, 12 января около восьми вечера российские оккупанты нанесли удар беспилотником по городу Запорожье.
Сначала было известно, что в результате вражеского обстрела пострадал один человек.
В ОВА также рассказали, что из-за атаки БПЛА в Запорожье произошел пожар в частном доме.
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