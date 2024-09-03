Удар баллистикой по Полтаве с десятками жертв: все подробности трагедии

Сегодня утром, 3 сентября, российские войска ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под удар попало учебное заведение и жилые дома. Более 40 человек погибли, количество пострадавших достигло 180.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент про трагедию в материале ниже.

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Главное о ракетном ударе по Полтаве

После 9 утра 3 сентября в Полтаве раздалось несколько взрывов. За несколько минут до этого в регионе была объявлена ​​воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о движении ракеты в направлении Полтавы.

Первые детали трагедии появились через несколько часов.

По информации Минобороны, российские войска атаковали город двумя баллистическими ракетами. Промежуток времени между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Фото: спасательная операция после ракетного удара в Полтаве (poltava.to)

Попадание было по территории учебного заведения и соседней больницы, также частично разрушено одно из зданий Института связи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады.

В Полтаве развернут Оперативный штаб, состоялось оперативное заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Предварительно известно, что повреждения получили более 10 жилых домов.

Данные о жертвах и пострадавших

По состоянию на 14:20 было известно о 41 погибшем и 180 раненых в результате атаки. Такие данные озвучил глава государства и добавил, что много людей оказалось под завалами.

Минобороны обнародовало информацию, что благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокировали из-под завалов. Спасательные работы продолжаются.

Фото: в Полтаве создан оперативный штаб для ликвидации последствий атаки (poltava.to)

Потребность в донорах крови

Полтавская станция переливания крови объявила о необходимости донации всех групп крови после вражеского удара. В то же время, местных жителей просят не создавать очередей на станции, поскольку пришло уже более 70 желающих сдать кровь. Отмечается, что с учетом срока хранения кровь лучше сдавать постепенно.

Донором может стать каждый желающий здоровый человек в возрасте 18-60 лет с массой тела более 50 кг. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный номер.

Кровь принимают по адресу: (Полтава, ул. Шевченко, 23 (одноэтажное здание, вход со стороны ул. Героев-чернобыльцев), с 8:00 до 14:00.

Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин также отметил, что стать донором можно в любой день.

"Многие полтавчане сдают кровь, чтобы помочь раненым. По состоянию на данный момент для проведения переливания компонентов крови есть все необходимое. Стать донором можно в любой день в течение недели", - сообщил руководитель ОВА.

Реакция власти

Президент Украины Владимир Зеленский после удара по Полтаве поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

"Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после удара помогает людям, спасает жизнь. Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не на складе", - заявил он.

В своем обращении глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно разрешение от партнеров на нанесение дальнобойных ударов западным оружием по РФ, которое сможет защитить от российского террора. Он подчеркнул, что это нужно "сейчас, а не когда-то потом".

"Каждый день промедления - это, к сожалению, гибель людей. Вечная память всем, чьи жизни унесены Россией!", - добавил Зеленский.

Руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин объявил трехдневный траур в регионе (4-6 сентября) на фоне смертоносной российской атаки.

В Министерстве обороны Украины выразили соболезнования семьям погибших. "Эта трагедия - очередное свидетельство коварства врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев", - отмечается в сообщении ведомства.

При подготовке материала использовались: Telegram-страницы главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, Минобороны, главы МВД Игоря Клименко, публикации издания "Полтавщина", "Суспільне. Полтава", обращение президента Украины Владимира Зеленского.