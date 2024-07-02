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Удар по многоэтажке в Днепре. Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы

Фото: спасатели обнаружили тело еще одной жертвы удара по многоэтажке в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре спасатели обнаружили тело женщины под завалами многоэтажки, которую враг обстрелял 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Ночью (2 июля, - ред.) в днепровском доме, который враг изуродовал в пятницу (28 июня, - ред.), спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом, уже известно о двух людях, погибших в тот трагический вечер", - заявил Лысак. 

Председатель ОГА отметил, что на месте событий продолжаются работы. Сейчас разобрано около 70% конструкций

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

28 июня, во время обстрела Днепра, враг попал по жилой многоэтажке. Согласно данным спасателей, в одном из подъездов дома разрушены квартиры с 8 по 11 этаж.

Сейчас известно о: 

  • 2 погибших; 
  • 12 пострадавших, среди которых есть ребенок. 

Президент Владимир Зеленский после удара России по Днепру заявил о подготовке новых решений для защиты граждан от российского террора и обстрелов. 

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Российская ФедерацияДнепропетровская область