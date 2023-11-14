Удар по 128-й бригаде. Умеров рассказал результаты проверки обстоятельств трагедии

По его словам, удалось поминутно установить обстоятельства и события, которые происходили во дворе дома, куда пришелся ракетный удар.

"Там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей", - написал Умеров.

Также известно, что в то время в небе над населенным пунктом был замечен российский беспилотник-разведчик. Военные зафиксировали его, а в области была объявлена воздушная тревога. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА.

При этом сразу после фиксации ракетного пуска был распространен сигнал "ракетная опасность".

"На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было. Следствие по этому делу продолжается. В частности, его ведет ДБР. Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание", - заявил Умеров.

Он поручил Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях, а также призвал командиров, ответственных за безопасность воинов, не пренебрегать мерами безопасности.

Удар по 128-й бригаде

Напомним, что 3 ноября в Запорожской области российские захватчики нанесли ракетный удар по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Бойцов собрали для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии в этот момент туда пролетела вражеская ракета.

Трагедия унесла жизни 19 бойцов, десятки военных получили ранения. Правоохранители уже занимаются проверкой всех обстоятельств.

Все подробности трагедии с военными 128-й бригады можно узнать по ссылке.

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