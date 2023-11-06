Удар по 128-й бригаде. Что известно о трагедии с военными в Запорожской области

Удар по 128-й бригаде. Как это произошло?

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты нанесли удары по 26-ти населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

В частности, враг ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители.

Такое заявление вечером 4 ноября опубликовали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Что стало первым официальным подтверждением трагических событий, накануне активно обсуждавшихся в сети.

Как сообщили источники РБК-Украина, это произошло в одном из прифронтовых сел Запорожской области. Военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады собрали на награждение ко Дню артиллериста. В этот момент по месту скопления людей был нанесен удар. Предварительно речь идет о попадании вблизи населенного пункта Заречное.

Впоследствии российские пропагандистские Телеграм-каналы распространили в сети вероятное видео с места удара по 128-й бригаде. За украинскими воинами постоянно следил беспилотник врага. Затем туда прилетела российская ракета.

Реакция Минобороны

Вскоре появилась и реакция министра обороны Рустема Умерова. Он заявил, что будет проведено расследование происшествия.

"Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Будут выяснены все обстоятельства происшествия. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", - сообщил он в Facebook.

Министр также пообещал "приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов".

Что известно о количестве погибших

По данным источников РБК-Украина, в результате удара по состоянию на данный момент около 20 бойцов погибли. Еще около 30 человек пострадали, большинство из них - военные.

В то же время сегодня в бригаде сообщили количество погибших в результате удара российской ракеты. По их информации, подтверждена гибель 19 военнослужащих.

"Погибли лучшие наши бойцы... Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере", - говорится в сообщении 128 ОГШБ.

Известно, что среди погибших командир артиллерийского взвода 128 бригады капитан Дмитрий Милютин, позывной "Таксист", об этом написали в Виноградовском горсовете.

"Трагедия, которой можно было избежать": как отреагировал Зеленский

На следующий вечер после заявления главы Минобороны с реакцией выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего традиционного вечернего обращения он выразил соболезнования родным погибших и отметил, что "этой трагедии можно было избежать".

"Главное - установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий - в зоне дострела и аэроразведки врага - знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности", - заявил Зеленский и акцентировал, что по факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование.

По словам Зеленского, сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными. Он уверяет, что нужные изменения будут реализованы, в частности, по небрежности, "советчины" и бюрократии в армии.

ГБР начало служебное расследование

Сегодня в Государственном бюро расследований сообщили, что инициировали служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.

"3 ноября 2023 во время ракетного удара, который враг нанес ракетой типа "Искандер" по селу в Запорожье, погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и мирные жители", - подтвердили в ГБР.

Там отметили, что взрывной волной и обломками повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара.

Сотрудники ГБР проводят следственные действия, устанавливая детали обстоятельств, которые привели к трагедии. Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе).

Комбриг 128-й бригады опоздал на награждение

Издание hromadske со ссылкой на источники из 128-й бригады сообщило, что ее комбриг Дмитрий Лысюк опоздал на награждение военных, он прибыл на место буквально через 2 минуты после прилета.

"Один из наших собеседников отметил, что сначала награждение запланировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 произошел российский удар", - информирует издание.

По информации источника "Суспильного", Лысюк продолжает выполнять свои обязанности командира ОГШБ. На вопросы журналистов кто инициировал награждение он ответил, что "это информация с ограниченным доступом".

Россияне ошиблись зданием

Также в СМИ раскрыли еще одну деталь. Оккупанты следили за бойцами 128-й бригады из беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако захватчики ошиблись и попали в здание позади военных, поближе к дороге. Из-за чего удалось избежать больших жертв.

В общем, в медиа пишут, что ударов было два: одна ракета попала в здание позади места сбора, вторая - по скоплению личного состава на улице.

"И значит, все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200-е (погибли - ред.). А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры пушек, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". За счет этого жертв чуть меньше", - пишут в СМИ со ссылкой на источники и добавляют, что многие военные получили ранения от обломков.

Что известно о 128-й бригаде

128 бригада - это соединение горной пехоты Сухопутных войск. Бригада находится в составе оперативного командования "Запад". Ее штаб в Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области.

С начала войны на востоке Украины военнослужащие бригады заняли позиции в Луганской области, в районе Лисичанска, Северодонецка и Рубежного.

С 1 июня 2018 года бригада была переименована в горно-штурмовую, а также получила новую символику. На ее шевроне - горный цветок эдельвейс.

128-я бригада участвовала в освобождении Херсона, держала оборону под Бахмутом. В начале января 2023 года бойцы вернулись в Запорожское направление. В июне этого года бригада уволила села Лобковое и Пятихатки.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур

В связи с гибелью военных 128-й бригады в закарпатской области оглашен трехдневный траур, о чем сообщил глава ОВА Виктор Мыкыта.

"6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 чтим память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения", - написал он в сети.

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