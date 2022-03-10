Видаляйте всі фото техніки РФ. Як цивільним убезпечити себе від окупантів

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович дав поради українцям, як убезпечити себе від російських загарбників, які тимчасово окупували населений пункт. Він радить постійно видаляти інформацію про пересування ворожих військ з телефонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича під час телемарафону.

"Найголовніше, що потрібно зробити - видалити всі фотографії російської військової техніки, всі повідомлення про те, що хтось кудись пересувається. Тому що перевіряють мобільні телефони, якщо знаходять - виникають, м'яко кажучи, неприємності. Навіть якщо ви допомагаєте ЗСУ і передаєте інформацію - постійно її чистіть. Передали і одразу видаляйте, перевірте ще раз фотоархів, щоб там не було жодних повідомлень про пересування російських військ", - зазначив Арестович.