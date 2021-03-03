Вчителі не можуть записатися на вакцинацію в "Дії". Ляшко назвав причину

В Україні вчителі не можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через портал "Дія". Це пов'язано з тим, що вчителі будуть вакцинуватися мобільними бригадами прямо в школах, їм не потрібно ставати у чергу.

Про це в інтерв'ю Катерині Булавіновій заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Працівників освіти в "Дії" не реєструють... там зараз не реєструють, там запис в лист очікування. В "Дії" написали, що ви працівник освіти, вас в списках подасть роботодавець. У нас є бачення, що ми школи охопимо мобільними бригадами. Тобто буде виїзна мобільна сесія в школу, де всі вчителі будуть вакциновані", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, днями в Україні запустили можливість записатися на вакцинацію через додаток "Дія". Докладніше про те, як це можна зробити - у матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялося, що станом на 1 березня в Україні на вакцинацію від COVID записалися 44 тисячі осіб.

Відзначимо, в Україні вакцинація почалася минулого тижня. За вчора прищепили майже 2 тисячі осіб. Всього отримали щеплення 6888 осіб.