Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вчителів, студентів і поліцію безкоштовно вакцинуватимуть від кору

НовиниМедицина    06.07.2018 - 17:30
Іллюстративне фото (in-freepik.com)
Іллюстративне фото (in-freepik.com)

В Україні зростає кількість хворих на кір

В Україні безкоштовно вакцинуватимуть від кору дорослих, які знаходяться в групі професійного ризику. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що в Україні зростає кількість хворих на кір. Зокрема, йдеться про військових, учасників Операції об’єднаних сил, студентів, освітян і медиків.

Так, обов’язково вакцинують від кору медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров'я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони)  та студентів навчальних закладів без обмеження віку.

Для проведення щеплень цих груп будуть використані запаси вакцин, що були закуплені у попередні роки.

"Відповідно до чинного законодавства, вакцини закуповуються лише для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймається, як реагування на спалах кору. Станом на 27 червня 2018 року в Україні наявні 852 тис. доз вакцин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомляється, що в Україні оновили календар щеплень.

МОЗ затвердило новий реєстр цін на "Доступні ліки" До України прибула партія сироваток проти ботулізму
Теги публікації: Кір, Мінстерство охорони здоров'я України, Вакцина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся