Вчителів, студентів і поліцію безкоштовно вакцинуватимуть від кору

В Україні зростає кількість хворих на кір

В Україні безкоштовно вакцинуватимуть від кору дорослих, які знаходяться в групі професійного ризику. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що в Україні зростає кількість хворих на кір. Зокрема, йдеться про військових, учасників Операції об’єднаних сил, студентів, освітян і медиків.

Так, обов’язково вакцинують від кору медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров'я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони) та студентів навчальних закладів без обмеження віку.

Для проведення щеплень цих груп будуть використані запаси вакцин, що були закуплені у попередні роки.

"Відповідно до чинного законодавства, вакцини закуповуються лише для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймається, як реагування на спалах кору. Станом на 27 червня 2018 року в Україні наявні 852 тис. доз вакцин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомляється, що в Україні оновили календар щеплень.