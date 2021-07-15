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Вчені з’ясували, що коронавірус може мати понад 200 симптомів

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Лондон, Четвер 15 липня 2021 12:59
Вчені з’ясували, що коронавірус може мати понад 200 симптомів Фото: коронавірус може мати понад 200 симптомів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

За дослідженнями британських вчених, коронавірус може мати понад 200 різноманітних симптомів. Від галюцинацій до втрати пам’яті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В університетському коледжі Лондона зазначили, що інфекція може вражати 10 систем органів організму, а третина симптомів може впливати на пацієнтів щонайменше півроку.

Автор дослідження підкреслила, що симптоми коронавірусу можуть відчуватися через 16 місяців після зараження, а десятки тисяч пацієнтів можуть навіть не знати, що вони пов’язані саме з COVID-19.

В результаті опитування з 762 людей, які перенесли "тривалий COVID" було виявлено 203 симптоми, з яких 66 відстежувалися протягом семи місяців.

Зокрема, найпоширенішими симптомами були: втома, нездужання після фізичних чи розумових навантажень, запаморочення, зорові галюцинації, свербіж шкіри, зміни менструального циклу, порушення статевої функції, пришвидшене серцебиття, проблеми з контролем сечового міхура, оперізуючий лишай, втрата пам’яті, погіршення зору, діарея та шум у вухах.

Дослідники також зафіксували прогресування симптомів з часом.

Так, через шість місяців після одужання більшість симптомів, що були виявлені при COVID-19, залишалися, а саме: зміна температури тіла, втома, нездужання після навантажень та роздратування.

Більше ніж 2 тисячі респондентів з симптомами, які тривали довше шести місяців стверджують, що вони відчували в середньому 13 симптомів протягом сьомого місяця.

Вказано, що близько 22% людей, які брали участь в опитуванні, заявляли, що не можуть працювати після одужання. Вони звільнялися з роботи чи брали тривалий лікарняний, а 45% вимагали скороченого графіка роботи.

Нагадаємо, вчені в Британії виявили ознаку коронавірусу, який проявляється тільки в тих, хто вже вакцинувався.

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