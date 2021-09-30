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Вчені порівняли вакцини Pfizer/Moderna і природній імунітет після хвороби: хто сильніший

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені з медцентру у справах ветеранів у Вайт-Рівер-Джанкшн і медшколи Гейзеля в Дартмуті провели дослідження щодо ефективності вакцин від коронавірусу. Вакциновані літні люди мають надійніший захист від інфікування, ніж ті, хто хто мав природний імунітет після перенесеної хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на medRxiv.

Серед молодих людей (до 65 років) захист, який формувався природним чином і шляхом вакцинації, був однаковим. Оцінка проводилася з червня до серпня 2021 року, до початку циркуляції штаму "Дельта".

9 539 пацієнтів з хворобою протягом перших 2 місяців року порівнювали з 14 458 і 23 105 пацієнтами, повністю вакцинованими Moderna і Pfizer за ті ж 2 місяці.

  • Вакцини давали сильніший захист від госпіталізації - зниження ризику ще на 61% (Moderna) і 45% (Pfizer).
  • Ризики смерті були меншими на 95% (Moderna) і 99% (Pfizer) відповідно.
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Вакцинація