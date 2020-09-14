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Вчені спрогнозували розвиток епідемії коронавірусу в Україні

Автор: Анастасия Рокитна

Статистика по коронавірусу в Україні продовжує демонструвати зростання. Вчені прогнозують зростання кількості нових заражених COVID-19.

Про це повідомляють на сайті Національної академії наук України.

Прогнозується, що середнє значення кількості нових інфікованих на 18 вересня складе 3 тисячі випадків і 50 летальних випадків в день.

"Спостерігається зростання частки хворих (серед усіх інфікованих), про хворобу яких стає відомо відразу з фактом смерті, а також зростання частки літніх хворих, яка асоційована з показником летальності. Зростання частки таких хворих також може бути ознакою погіршення охоплення випадків інфекції тестуванням в деяких регіонах", - йдеться в повідомленні.

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Кількість одужавших збільшується і складає близько 900 нових випадків на день. Вчені підрахували, що в середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення майже не змінилося, хоча останнім тижнем спостерігається незначна позитивна тенденція.

Середнє значення за останній тиждень - 9.1 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 10.9%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Хмельницькій області - 4.1 ПЛР-тестів на одне нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 24%. У Києві показник тестування вдвічі вище середнього по Україні (19 тестів на виявлення), що досягається в значній мірі за рахунок роботи приватних лабораторій.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня, 14 вересня, Київ увійшов в "помаранчеву" зону карантину.

Зазначимо, станом на 14 вересня в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу.

Прогноз погоди
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