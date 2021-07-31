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Вчені розвінчали міф про коронавірус, який використовують COVID-дисиденти

Автор: Артур Родивилов

Біологи з Університету Квінсленда в Австралії довели, що коронавірус не може змінити людський геном. Цей міф використовують COVID-дисиденти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науковий журнал Cell.

Знаючи, що такі віруси, як ВІЛ або вірус гепатиту B здатні порушити послідовність ДНК, австралійські біологи вирішили перевірити, чи володіє такою властивістю SARS-CoV-2. Вони вивчили механізм дії коронавірусу в клітині і не виявили жодної активності щодо генів.

Автори дослідження підкреслюють, що вони повністю спростували теорію про вплив COVID-19 на генетичний код людини, яку використовують противники вакцинації. Вчені сподіваються, що їх відкриття допоможе людям не відчувати страх перед щепленням від коронавірусу.

Нагадаємо, лікарі в Індії розповіли, чим небезпечний варіант коронавірусу. Це порушення слуху, важкі розлади шлунка і утворення тромбів.

Раніше повідомлялося, що Johnson & Johnson і AstraZeneca прагнуть знизити ризик утворення тромбів після вакцин.

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Коронавірус