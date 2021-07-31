ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вчені розвінчали міф про коронавірус, який використовують COVID-дисиденти

Новость на русском →
Австралія, Субота 31 липня 2021 00:38
Вчені розвінчали міф про коронавірус, який використовують COVID-дисиденти Фото: біологи спростували поширений міф про коронавірус (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Біологи з Університету Квінсленда в Австралії довели, що коронавірус не може змінити людський геном. Цей міф використовують COVID-дисиденти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науковий журнал Cell.

Знаючи, що такі віруси, як ВІЛ або вірус гепатиту B здатні порушити послідовність ДНК, австралійські біологи вирішили перевірити, чи володіє такою властивістю SARS-CoV-2. Вони вивчили механізм дії коронавірусу в клітині і не виявили жодної активності щодо генів.

Автори дослідження підкреслюють, що вони повністю спростували теорію про вплив COVID-19 на генетичний код людини, яку використовують противники вакцинації. Вчені сподіваються, що їх відкриття допоможе людям не відчувати страх перед щепленням від коронавірусу.

Нагадаємо, лікарі в Індії розповіли, чим небезпечний варіант коронавірусу. Це порушення слуху, важкі розлади шлунка і утворення тромбів.

Раніше повідомлялося, що Johnson & Johnson і AstraZeneca прагнуть знизити ризик утворення тромбів після вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа