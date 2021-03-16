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Вчені прогнозують зростання смертності від COVID в Україні як мінімум до квітня

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні смертність від коронавірусу ще не досягла свого піку. Зростання летальних випадків в країні буде спостерігатися як мінімум до початку квітня.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

Вчені відзначили, що в цілому зростання летальних випадків в Україні почалося в середині лютого.

"Пікових значень ще не досягнуто, а це значить, що зростання смертності слід чекати як мінімум до початку квітня", - повідомили в НАН.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що вчені стурбовані стрімким зростанням смертності від COVID в Україні. Кількість летальних випадків весняної хвилі коронавірусу вже перевищила показники осінньої хвилі COVID.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 9,5 нових випадків коронавірусу. При цьому жертвами COVID за вчора стали 264 особи.

Також РБК-Україна писало, що в лютому в чотирьох областях рівень захворюваності та госпіталізацій хворих з COVID-19 істотно зріс.

Також Крім цього повідомлялося, що весною в Україні задіяли найбільше апаратів штучної вентиляції легенів за весь час пандемії. За останній тиждень в країні почастішали важкі випадки коронавірусу.

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