Вчені прогнозують загибель 15 млн людей від коронавірусу

Вчені Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії коронавірусу на світову економіку. Про це пише Business Insider.

У сьомому сценарії розглядається глобальний вплив, при якому помірна пандемія відбувається кожен рік протягом невизначеного періоду часу.

"Але навіть в моделі низької серйозності - або в найкращому сценарії з семи, які, як зазначається в документі, не були остаточними, дослідники АНУ оцінюють втрату глобального ВВП в розмірі 2,4 трлн. доларів, з передбачуваною кількістю загиблих в 15 млн осіб. Вони змоделювали свої оцінки за прикладом пандемії грипу в Гонконзі, від спалаху якої в 1968-1969 роках загинуло близько 1 мільйона осіб", - йдеться в публікації.

Дослідження китайських вчених показало, що близько 80% випадків COVID-19 є легкими, і експерти вважають, що про багатьох випадках легкого захворювання не повідомлялося, тому що деякі люди не звертаються до лікаря або в лікарні для лікування.

Нагадаємо, британська авіакомпанія Flybe оголосила себе банкрутом, не впоравшись з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом.