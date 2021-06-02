Вчені підтвердили, що вакцину Pfizer від COVID-19 можна зберігати в холодильнику до місяця

Швейцарські вчені підтвердили, що вакцина Pfizer / BioNTech може зберігатися в холодильнику до місяця при температурі від 2 до 8 градусів. Це більш значний термін, ніж рекомендувалося раніше.
Про це повідомив Швейцарський Інститут лікарських засобів Swissmedic після перевірки даних компанії Pfizer.
"Swissmedic уважно перевірив дослідження стабільності (вакцини Pfizer / BioNTech-Ред.) і схвалив змінені умови її зберігання 1 червня 2021 року. Це спрощує використання вакцини, яка вже була схвалена в Швейцарії під час триваючої прищепної кампанії", - йдеться в заяві.
Відзначається, що розморожені флакони вакцини Pfizer/BioNTech можна зберігати в контрольованому холодильнику до одного місяця при температурі від 2 до 8 градусів.
У Swissmedic нагадали, що в травні 2021 року фармацевтична компанія Pfizer представила інституту нові дані про стабільність своєї вакцини від COVID-19 "Comirnaty", які вказували на те, що препарат може зберігатися в холодильнику значно довше, ніж рекомендувалося раніше.
Нагадаємо, 2 червня Європейська комісія схвалила використання вакцини Pfizer для вакцинації дітей 12-15 років від COVID-19. Таким чином, країни ЄС можуть розширити свої прищепні кампанії.
Зазначимо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна в червні отримає більше мільйона доз вакцин від COVID. Очікувавши постачання від компаній Pfizer і AstraZeneca.
Як повідомляло РБК-Україна, на цьому тижні була доставлена перша партія вакцини Pfizer, придбана за кошти держбюджету.