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Вчені оцінили, наскільки може бути поширений затяжний COVID

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Великобританія, П'ятниця 17 вересня 2021 13:17
Вчені оцінили, наскільки може бути поширений затяжний COVID Фото: вчені оцінили, наскільки може бути поширений затяжний COVID (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Британські вчені дослідили, наскільки може бути поширений затяжний коронавірус. Так, у кожної 40 інфікованої людини симптоми тривають не менше трьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Згідно з дослідженням, затяжний COVID-19 може бути менш поширений, ніж вважалося раніше.

До таких висновків вчені прийшли опитавши дві групи людей - тих, хто отримав позитивний тест на коронавірус, і тих мав симптоми COVID-19, але тест показав негативний результат.

В результаті чого близько 3% людей в дослідженні з позитивним результатом тесту мали хоча б один із симптомів протягом трьох місяців після зараження.

Водночас серед тих, хто отримав негативний результат тесту, ця частка становила 0,5%, тобто у кожного 40 інфікованої людини симптоми коронавируса зберігалися протягом трьох місяців або довше.

Аналіз показує, що жінки у віці від 50 до 69 років і люди з хронічними захворюваннями з найбільшою ймовірністю будуть мати симптоми затяжного коронавірусу через 12 тижнів після зараження.

Крім того, люди з високим рівнем вірусу в організмі при позитивному результаті тесту також з більшою ймовірністю будуть мати затяжний COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна писало, які симптоми має затяжна форма коронавірусу.

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