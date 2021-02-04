ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вчені оцінили ефективність першої дози вакцини Pfizer в 90%

Автор: Андрій Козловський

Професор Пол Гантер і доктор Джулі Брейнард з Університету Східної Англії проаналізували ізраїльську кампанію з вакцинації від коронавірусу, де використовують препарат Pfizer / BioNTech. Вони заявили, що перша доза цієї вакцини дає щепленій особі 90-відсотковий захист від зараження.

Популярні новини

Про це повідомляє The Guardian.

Висока ефективність від препарату проявляється не одразу, а лише через 21 день. Разом з цим вчені попередили, що в перші вісім днів після отримання першої дози ризик зараження зростає. Вони припускають, що це відбувається через те, що після щеплення люди розслабляються і втрачають пильність.

Вчені зазначили, що під час обстеження жителів Ізраїлю, які отримали лише одну дозу вакцини, відразу після вакцинації рівень захисту був майже як нульовий - аж до 14 днів. Однак потім імунітет починає постійно зростати.

Водночас висновки англійців суперечать результатам ізраїльського дослідження. Куратор кампанії з вакцинації професор Нахман Аш у січні говорив про те, що єдина доза Pfizer / BioNTech виявилася менш ефективною, ніж вважалося до цього - і навіть як припускали в Pfizer (52%).

Нагадаємо, у Британії вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca. Результати будуть відомі у червні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина