Вчені оцінили ефективність першої дози вакцини Pfizer в 90%

Професор Пол Гантер і доктор Джулі Брейнард з Університету Східної Англії проаналізували ізраїльську кампанію з вакцинації від коронавірусу, де використовують препарат Pfizer / BioNTech. Вони заявили, що перша доза цієї вакцини дає щепленій особі 90-відсотковий захист від зараження.

Про це повідомляє The Guardian.

Висока ефективність від препарату проявляється не одразу, а лише через 21 день. Разом з цим вчені попередили, що в перші вісім днів після отримання першої дози ризик зараження зростає. Вони припускають, що це відбувається через те, що після щеплення люди розслабляються і втрачають пильність.

Вчені зазначили, що під час обстеження жителів Ізраїлю, які отримали лише одну дозу вакцини, відразу після вакцинації рівень захисту був майже як нульовий - аж до 14 днів. Однак потім імунітет починає постійно зростати.

Водночас висновки англійців суперечать результатам ізраїльського дослідження. Куратор кампанії з вакцинації професор Нахман Аш у січні говорив про те, що єдина доза Pfizer / BioNTech виявилася менш ефективною, ніж вважалося до цього - і навіть як припускали в Pfizer (52%).

Нагадаємо, у Британії вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca. Результати будуть відомі у червні.